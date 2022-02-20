الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية يحيل عدد من المختصين بالوحدة المحلية والزراعية بأشمون للنيابة الإدارية

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، عدد من المختصين بالوحدة المحلية والوحدة الزراعية بمركز ومدينة أشمون إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها حيال تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطوير مخالفة بناء مقدم عنها طلب تصالح سبق إزالته جزئيا مما ترتب عليه استكمال أعمال البناء بالمخالفة للقانون وعدم تنفيذ الإزالة في المهد طبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن. 

جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.

وتبين خلال التحقيقات عدم قيام مسئولى الوحدة الزراعية ببندر أشمون بالإبلاغ الفورى عن قيام أحد المواطنين بتطوير أعمال بناء لمبنى مخالف على مساحة 239 م2 مقدم عنه طلب تصالح وذلك بصب أعمدة خرسانية سبق إزالتها  وصب سقف الدور الأرضى مما ترتب عليه اكتمال المبنى.

كما تبين خلال التحقيقات عدم قيام مسئولى الوحدة المحلية بمركز ومدينة أشمون بتنفيذ الإزالة للمبنى بشكل كامل، فضلا عن عدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال محاضر إثبات الحالة لتطوير المخالفة، ما ترتب عليه اكتمال المبنى الذي تم تطويره وبنائه بعد تقديم المواطن طلب تصالح عن المبنى المخالف.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي مديرية الزراعة ضرورة تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا أن ملف التعديات هو خط أحمر لن يتم التهاون فيه، مشدداً على محاسبة المقصرين حفاظا على المال العام.

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الواقائيه والإحترازية اللأزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩. 

محافظة المنوفية الدولة تحقيق قانون المواطنين ابراهيم محافظ فصل

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