القبض على مسجلين خطر سرقا مواطنين بالإكراه في عين شمس

تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط مسجلين خطر متورطين في سرقة مواطنين بالإكراه في منطقة عين شمس.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بأنهما حال سيرهما بدائرة القسم فوجئا بقيام أحد الأشخاص باستيقافهما وتهديدهما بسلاح أبيض "سكين" والاستيلاء منهما على هاتف محمول، ومتعلقات شخصية كرهاً عنهما.

بإجراء التحريات المكثفة وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وأضافا بتخلصهما من السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمان والمضبوطات، واتهماهما بسرقتهما.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.