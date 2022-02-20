بيان عاجل من قناة مدرستنا لطلاب الصفين الخامس والسادس الابتدائي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بيان صحفى، وقالت لطلاب الصف الخامس والسادس الابتدائي: انتظرونا أعزائنا طلاب الصف الخامس والصف السادس الابتدائي، اليوم، بدء بث البرامج التعليمية، في تمام الساعة 2 ظهرًا، على قناة مدرستنا 1 على التردد 12303. وانتظروا جدول مواعيد البث قريبًا.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إثراء قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب بمكتبة من الافلام التعليمية والحوارية والاثرائية بإجمالي 2056 فيلم فيديو.

وأضافت الوزارة خلال بيان لها أن الوزارة عملت على انتاج 116 برمجية تعليمية إلكترونية تفاعلية للمرحلة الابتدائية في منهج اللغة العربية للصفين الاول والثاني الابتدائي ومنهج اللغة الانجليزية للصف الثاني الابتدائي للفصلين الدراسيين.

وانطلق الفصل الدراسي الثاني اليوم الاحد الموافق 20 فبراير فى عدد من المحافظات أبرزها القاهرة والجيزة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاب رسمي للمديريات التعليمية، للتنبيه على الإدارات لمراجعة موقف ومدى جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمجابهة أي معوقات قد تؤثر على حسن سير العملية التعليمية.

وشددت على ضرورة التأكيد على التالي:

_ اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول

_ تطهير وتعقيم المدارس قبل بداية التيرم الثاني

_ الاهتمام بالتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي

_ تفعيل مجموعات التقوية المدرسية

_تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعمل

_ توزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة للعمل

_ يقوم مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعطال الأجهزة بالمعامل

_ على كل مدرسة متابعة دائرة الصرف لإستلام الاصناف التي ترد بها

_ الاهتمام بالسجلات الادارية وإطلاع المدير عليها