الأحد 20 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم بدء تطبيق الاشتراطات الجديدة للمسافرين إلى الكويت

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تبدأ شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، العمل بالتعليمات الجديدة لقبول المسافرين إلى دولة الكويت، وذلك وفقا للتعليمات الصحية الجديدة للسلطات الصحية هناك لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت التعليمات الواردة من السلطات الصحية في الكويت عدة بنود، وهي :

أولا: بالنسبة للمغادرة من دولة الكويت، فيسمح لجميع الركاب المغادرة من دون أي اشتراطات صحية متعلقة بفيروس كورونا، على أن يتم استيفاء الشروط الصحية الخاصة في دخول الدولة المغادر لها.

وفيما يخص القادمين إلى دولة الكويت، فيجب على جميع القادمين إلى دولة الكويت تقديم شهادة فحص ( PCR ) سلبية، صالحة قبل موعد السفر بـ ٧٢ ساعة تثبت عدم إصابته بفيروس كورونا، ذلك فقط لغير المحصنين والذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة لدى دولة الكويت، وكذلك الذين من لم يكملوا تلقي الجرعات المطلوبة ويستثنى من ذلك الأطفال من هم دون سن الـ 16 سنة.

وتضمنت التعليمات، أنه في حالة تم تلقي جرعتين ولم يمضى ٩ شهور على جرعة الثانية مسموح السفر دون تحليل فحص كورونا  pcr  إلى دولة الكويت، وفي حالة تلقي المسافر جرعتين ومر اكثر من ٩ شهور على الجرعة الثانية سيتم عمل فحص pcr عند الوصول لدولة الكويت، وفي حالة تلقي المسافر لجرعة واحدة يجب تقديم فحص pcr بنتيجة سلبي قبل السفر الي دولة الكويت، على أن تكون الجرعة التعزيزية الثالثة إجبارية في حالة مر على الجرعة الثانية أكثر من 9 شهور.

وفقا للضوابط أنه يتم إثبات التحصين عند القدوم إلى البلاد عن طريق تطبيق مناعة أو هويتى للمحصنين داخل الكويت، اما فيما يخص المحصنون من خارج دولة الكويت، فيتم إثبات التحصين عن طريق إبراز شهادة التطعيم المتضمنة: الاسم مطابق لجواز السفر، ونوع اللقاح الذي تم التطعيم به، وتاريخ أخذ الجرعات، واسم جهة التطعيم، ورمز QR قابل للقراءة الكترونيً وفي حالة عدم وجود رمز QR يتم تحميل شهادة التطعيم من خلال رابط موقع وزارة الصحة للاعتماد.

شركات الطيران مطار القاهرة الدولي دولة الكويت فيروس كورونا المستجد موعد السفر

رئيس التحرير

وائل لطفي

هوامش على دفتر «التنوير»

الأكثر قراءة

من هو أحمد أبوالنصر الشهير بـ«طبيب الكركمين»؟ (إنفوجراف)

«الملا» يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات البترولية الجديدة لدعم الاقتصاد الوطنى

«المالية»: الاستعداد لتطبيق منظومة «ACI» تجريبيًا بالموانئ الجوية

مصرع 4 بتصادم مروّع فى مدينة نصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 20-2-2022

«تعليم الجيزة» تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا بسبب الطقس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

البدين والنحيف والضرب على خفيف

سعيد المصرى

إنصاف المرأة مفتاح تجديد علاقة الدين بالمجتمع

ماجد حبته

مؤتمر ميونخ للأمن

د. منى حلمى

الحجاب والحرية الشخصية

علي سعدة

مواكبة العصر.. مطلب حتمى

د. داليا مجدي عبدالغني

فالنتين جديد

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يلتقى نائبة الرئيس الأمريكى.. اليوم

«الرئاسة الفلسطينية»: اعتداءات «الشيخ جراح» استكمالا لجرائم جيش الاحتلال المستمرة

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟