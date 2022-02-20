الأحد 20 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الري: نقص المياه في العالم يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالي؛ نظرًا للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحى الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية، والمتمثلة فى نقص كميات المياه والحاجة لإعادة استخدامها أكثر من مرة.

وأوضح “عبد العاطي”، في بيان اليوم الأحد، أن “هذا الأمر يؤدي لتدهور نوعية المياه، وبالتالي انتشار الأوبئة والجوائح التي يُعاني منها العالم، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدى لانتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذي يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة”.

وتابع "ذلك بالإضافة للتأثيرات السلبية الأخرى مثل تراجع الإنتاج الغذائي حول العالم، والتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر والذى يهدد الأراضى المنخفضة حول العالم ومنها دلتا نهر النيل، والتأثير غير المتوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار، الأمر الذي يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلبًا بالتغيرات المناخية.

وونوه بأنه “نظرًا لهذا الترابط الهام بين المياه والتغيرات المناخية، سسعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان (المياه على رأس أجندة المناخ العالمي)، والذي سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27)، والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم، والذي يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية فى مجال المياه”.

 

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