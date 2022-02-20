تحطم مروحية على شاطئ مزدحم بولاية فلوريدا (فيديو)

أُصيب شخصان بالقرب من شاطئ ميامي بيتش، المكتظ بالناس والمصطافين في ولاية فلوريدا الأمريكية، قبل أن تسقط مروحيتهم في المحيط.

وقالت شرطة ميامي في تغريدة على تويتر إن شخصين نقلا إلى مستشفى جاكسون ميموريال، وأوضحت أن أوضاعهم مستقرة.

وأفاد مسؤول الإعلام بشرطة ميامي بأن راكبًا ثالثًا كان معهما على متن الطائرة الهليكوبتر، لم يصب بشيء.

وبحسب الشرطة، فإن المروحية كان على متنها 3 أشخاص عندما وقع الحادث، لكن من غير الواضح من هو الطيار.

ونشرت شرطة ميامي ضمن تغريداتها مقطع فيديو لطائرة هليكوبتر تسقط في مياه المحيط بالقرب من منطقة مزدحمة بالناس من مرتادي الشواطئ والسباحين، ويجري التحقيق في أسباب الحادث.