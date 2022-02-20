الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع انتظام طلاب الثالث الإعدادي بالمدارس.. ويحذر من تجار العِلم

محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع انتظام طلاب الثالث الإعدادي

حضر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد طابور الصباح بمدرسة القناة الإعدادية بنين، اليوم الأحد، وذلك لمتابعة انتظام الطلاب في الحضور في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

ولاحظ محافظ بورسعيد حضور عدد بسيط من الطلاب في اليوم الأول، بالرغم من الاستعدادات الكبيرة التي قامت بها المدارس لتوفير مناخ تعليمي أمن للطلاب، وانتظام حضور المعلمين من كافة التخصصات.

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محافظ بورسعيد يتابع انتظام طلاب الثالث الإعدادي 

تحدث اللواء عادل الغضبان مع عدد من الطلاب حول أسباب غياب المئات عن المدارس، مؤكدًا أن الدولة تبذل قصاري الجهد من أجل محاربة الدروس الخصوصية، وحمايتهم من مخاطرها.

وتحدث المحافظ مع الطلاب عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي والتي جاءت بنسبة 70.5 بالمائة، مؤكدًا أن نسبة غير جيدة، وانها نتاج الدروس الخصوصية.

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محافظ بورسعيد يتابع انتظام طلاب الثالث الإعدادي 

واستكمل محافظ بورسعيد جولته بزيارة مدرسة القناة الإعدادية بنات، والتقي أولياء الأمور والطلاب، وحذرهم من تجار العلم قاصدًا معلمي المدروس الخصوصية، مؤكدًا أنهم يقومون بابتزاز الدولة وأولياء الأمور، مطالبًا بالإنتظام والحضور للمدرسة.

وطالب المحافظ أولياء الأمور بالتعاون مع الدولة في القضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية التي تهدر الوقت والجهد وتضيع المال، مؤكدًا أن نتائج الدروس الخصوصية حققت 70.5 بالمائة، مما يجب أن يجعل أولياء الأمور يعيدون النظر في ذلك.

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محافظ بورسعيد يتابع انتظام طلاب الثالث الإعدادي 

محافظ بورسعيد يواجه الدروس الخصوصية

وأبدي محافظ بورسعيد استياءه من قيام الطلاب بالذهاب إلي الدروس الخصوصية في أوقات اليوم الدراسي، مشددًا علي أن الطالب الذي يتجاوز فترة الغياب، سوف يتم حجب رقم الجلوس عنه، ومنعه من دخول الإمتحانات.

وشدد المحافظ علي أن المدرسين متواجدين بالمدارس، ومستعدون لخدمة الطلاب، مؤكدًا أن حديث البعض عن عدم تواجد تعليم بالمدارس ومطالبة المدرسين للطلاب بعدم الحضور كذب ومحاولة للتشكيك في المنظومة التعليمية ببورسعيد.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
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تعاون الاول الأحد الدروس الخصوصية قنا فصل الدولة مدارس جلوس على اليوم

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وائل لطفي

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