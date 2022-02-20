الأحد 20 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء قبول تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتيجة الفصل الدراسى الأول فى المنيا

المهندس محمد فؤاد
المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التعليم بالمنيا

تبدأ اليوم الأحد مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا في تلقي تظلمات طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية علي نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الأول حيث تستمر أعمال التظلمات لمدة خمسة عشر يوما بالقطاعات الثلاثة (شمال ووسط وجنوب)   

 

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، إن أعمال تظلمات طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية تبدء اعتبارا من اليوم الأحد 20 فبراير الجاري وتستمر لمدة خمسة عشر يوما وسوف تتلقى الإدارات المعنية بقبول طلبات التظلم لإعادة فحص الأوراق. 

 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن تلقي التظلمات يتم في القطاعات الثلاثة وهي: القطاع الشمالي ومقره إدارة بني مزار يقبل تظلمات طلاب ( إدارة بنى مزار -- مغاغة -- العدوة ) حيث يبدأ قبول التظلمات من الساعة التاسعة صباحا، والقطاع الجنوبي ومقره إدارة ملوى التعليمية ويقبل تظلمات طلاب (إدارة ابو قرقاص -- إدارة ملوى -- إدارة دير مواس ) ويبدأ من الساعة التاسعة صباحا، وقطاع وسط ومقره مدرسة الفاروق للتعليم الأساسي التابعة لإدارة المنيا التعليمية ويقبل تظلمات طلاب ( إدارة مطاى -- إدارة سما لوط -- إدارة المنيا ) بدأ من الساعة الثانية ظهرا على أن يتم دفع مبلغ عشرون جنيها لكل مادة تورد في خزينة الإدارات المعنية بقبول طلبات التظلم .

 

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد أعتمد يوم الأربعاء الماضي نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2022 حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 70.92 %.

تعليم المنيا بدء قبول تظلمات طلاب الشهادة الأعدادية نتيجة الفصل الدراسي الأول القطاعات الثلاثة المهندس محمد فؤاد الرشيدي

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