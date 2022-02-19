السبت 19 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال أسبوع.. شرطة المسطحات المائية تنجح في تأمين 610 لنش سياحي

شرطة المسطحات المائية
شرطة المسطحات المائية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتأمين المجرى المائي، حيث نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة المسطحات في تأمين 610 لنش سياحي على مدار الأسبوع الماضي.

كما أسفرت جهود ضباط الإدارة عن ضبط 703 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا “صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة”، وضبط 1144 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث،و256 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف من التعديات والردم، 202 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و81 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 610 لنشات سياحية.

ووجه ضباط الإدارة العامة للمسطحات المائية بالتنسيق مع الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية، وبالاشتراك مع إدارة تموين مركز بلبيس، حملة تفتيشية على المنشآت الصناعية بدائرة المركز، أسفرت عن ضبط وتحرير مخالفات لـ 5 مصانع ومخزن يعملون بدون ترخيص. 

شرطة المسطحات المائية نهر النيل محافظة الشرقية بدون ترخيص وزارة الداخلية شرطة البيئة شرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية ضبط مخالفات شرطة المسطحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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