خلال أسبوع.. شرطة المسطحات المائية تنجح في تأمين 610 لنش سياحي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتأمين المجرى المائي، حيث نجح ضباط الإدارة العامة لشرطة المسطحات في تأمين 610 لنش سياحي على مدار الأسبوع الماضي.

كما أسفرت جهود ضباط الإدارة عن ضبط 703 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا “صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة”، وضبط 1144 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث،و256 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف من التعديات والردم، 202 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و81 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 610 لنشات سياحية.

ووجه ضباط الإدارة العامة للمسطحات المائية بالتنسيق مع الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية، وبالاشتراك مع إدارة تموين مركز بلبيس، حملة تفتيشية على المنشآت الصناعية بدائرة المركز، أسفرت عن ضبط وتحرير مخالفات لـ 5 مصانع ومخزن يعملون بدون ترخيص.