السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تسجيل سريع.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. يتسأل الكثير من المواطنين حول كيفية الاستعلام بعدما حظى على صدور بطاقة "الخدمات المتكاملة"، من خلال الرقم القومي على هدد هائل من المشاهد من خلال محرك "جوجل" العالمي باستمرار يوميا من قبل ذوي القدرات الخاصة.

بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة 

وتستعرض «الدستور» من خلال هذه السطور طرق استخراج البطاقة الخدمية لذوى الاحتياجات الخاصة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، والتي تعد الطريقة الوحيدة للحصول على حقوقهم طبقا للقانون.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بتخصيص موقع إلكتروني يقوم بخدمة الملايين من المعاقين بكافة محافظات الجمهورية ويتاح من خلاله أن يحصلوا على البطاقة الخدمية التي يقومون بالحصول من خلالها على حقوقهم والتي تمنحها لهم الدولة المصرية، وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

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الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022

- الدخول من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية من “هنا

- اختيار القائمة الخاصة البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة.
- كتابة جميع البيانات المطلوبة الراغب في البطاقة الخدمية من بينها الرقم القومي.
- حدد محافظة الإقامة.
- سجل بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية الذي يتبع له.
- حمل كافة المستندات المطلوبة.
- انقر على وسيلة استلام البطاقة.
- انقر على زر الحفظ.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

يحصل العديد من المواطنين من ذوي القدرات الخاصة على عدد من المميزات وذلك بموجب تقديم "البطاقة الخدمية"، طبقا للقانون رقم "10" لعام 2018 والخاص بحقوق الإنسان من ذوي القدرات والاحتياجات الخاصة.

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