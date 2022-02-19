السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الأرصاد» تعلن موعد استقرار الأحوال الجوية

جريدة الدستور

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر شهدت اليوم حالة من عدم الاستقرار في الطقس نتيجة الأخدود الجوي الذي وقع على الأراضي المصرية من مساء أمس الجمعة.

موعد استقرار الأحوال الجوية

وأكدت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن اليوم شهد سقوط الأمطار الرعدية بصورة متوسطة على جميع أنحاء الجمهورية المصرية، ولكن هذه الأمطار تسقط بصورة متقطعة ومتفاوتة، ولهذا تعطيل الدراسة غدًا في جميع مدارس الجمهورية ليس له أمر ضروري، لأن الأمطار سوف تقل كميتها بصورة كبيرة حتى تصل إلى الانقطاع خلال الساعات القادمة.

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الأحوال الجوية الطقس الاستقرار في الطقس الأخدود الجوي سقوط الأمطار

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