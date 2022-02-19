«قتل مريض سكر».. تفاصيل القبض على أحمد أبو النصر

كشفت مصادر مطلعة أن بلاغ ورد للجهات الأمنية من مستشفى بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، تفيد بوفاة مريض سكر نتيجة علاجه بالكركمي، عقب وصفة طبية من الصيدلي أحمد أبو النصر خلال الكشف عليه في مركزه الطبي.

وأكدت المصادر لـ «الدستور» أن الطبيب المعالج اشتبه في الوفاة جنائيا لوصول نسبة السكر في دم المتوفي لمعدل 500، ما تسبب في دخوله غيبوبة فقد على إثرها حياته، وبسؤال أسرة المتوفي أفادوا بأن «أبو النصر» أكد وقف علاج السكر واستبداله بوصفات وأعشاب، ما أدى لمصرعه.

ومن جانبها، تمكنت أجهزة الأمن القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر، صاحب فكرة الكركمين الذي يبيع وصفات طبية مجهولة المصدر وغير مرخصة وغير معتمدة من وزارة الصحة والسكان، ويروج لها عبر الفضائيات.

وكشفت التحريات أن المذكور يدعى أنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة والسكان للعلاج بالأعشاب، خلافا للحقيقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.