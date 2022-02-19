الإحصاء: الدولة أنفقت 100 مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية خلال 5 أشهر

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الدولة وجهت أكثر من 100 مليار جنيه لصالح برامج الحماية الاجتماعية خلال 5 أشهر فقط من الموازنة الحالية وذلك بنسبة زيادة 26.4% عن الموازنة السابقة، حيث ارتفعت مخصصات برامج الدعم والمنح والمزايا 102.2 مليار جنيه خلال الفترة بين شهرى يوليو ونوفمبر من العام المالى الحالى 2021-2022 مقابل 80.8 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من موازنة العام السابق، لتستحوذ برامج الحماية الاجتماعية على 15.5% من إجمالى مصروفات الدولة خلال تلك الفترة.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى أن مخصصات الدعم وحدها بلغت 27.3 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام المالى الحالى 2021-2022 مقابل 28.9 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض تزامنًا مع مواصلة الدولة تنفيذ خطتها لهيكلة منظومة الدعم، موضحًا أنه رغم إجراءات هيكلة الدعم إلا أن مخصصات دعم السلع التموينية ارتفع من 21.1 مليار جنيه لـ 22.6 مليار جنيه خلال الفارة ذاتها.

وأضاف تقرير الإحصاء، أن إجمالى مصروفات الدولة خلال أول 5 أشهر من الموازنة الحالية شهدت نمو بنسبة 16.1% ، بعدما ارتفعت إلى حدود 658.9 مليار جنيه مقابل 567.3 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من موازنة العام السابق عليه، بزيادة 91.6 مليار جنيه، مدفوعًا بارتفاع مخصصات الأجور من 134.8 مليار جنيه لـ 149.2 مليار جنيه، وارتفاع الدعم والمنح والمزايا من 80.8 مليار لـ 102.2 مليار جنيه، وفوائد الدين من 213.9 مليار جنيه لـ 264 مليار جنيه.

واستحوذت فوائد الدين على 40.1 % من إجمالى مصروفات الدولة خلال أول 5 أشهر من العام المالى الحالى 2021-2022 بقيمة 264 مليار جنيه مقابل 213.9 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بينما تراجعت استثمارات شراء أصول غير مالية لـ 69 مليار جنيه مقابل 78.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.