حميد الشاعرى يشيد بتجربة «الدوم»: أصوات مصرية 100%.. وهذه نصيحتى للمتسابقين
ردود فعل إيجابية ونجاح كبير حققه برنامج "الدوم" مع بداية عرض حلقاته الأولى على شاشة قناة "on"، وخلال الحلقات الأولى ظهر الفنان حميد الشاعري بإطلالة مميزة ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأصوات، برفقة كل من الملحن عمرو مصطفى والشاعر أمير طعيمة.
لاقى ظهور الشاعري إشادات واسعة من الجمهور، الذي أشاد برؤيته في اختيار المواهب، كما أشادوا برقي أسلوبه حتى في حال رفضه موهبة من المواهب.
وأبدى حميد الشاعري سعادته بالمشاركة في لجنة تحكيم برنامج "الدوم"، مؤكدا أنه رفض لسنوات طويلة المشاركة في لجان تحكيم برامج اكتشاف مواهب، إلا أنه وافق على المشاركة في برنامج "الدوم" لثقته أن البرنامج هادف وصناعه لديهم نية حقيقية في دعم المواهب الشابة، وإتاحة فرص حقيقية لهم، مضيفا أنه سعيد بمشاركة مواهب مصرية 100% ومن كافة المحافظات المصرية وليس القاهرة فقط.
وقال في تصريحات صحفية موجهًا نصيحة للمشاركين: "دائما وقفة المسرح لها رهبة كبيرة، والمواهب المشاركة في أي برنامج مسابقات يتملكهم القلق، وكل واحد بيبقى في مخيلته فنان معين، ولكن أقول لهؤلاء لا تنظر لغيرك، خليك إنت زي ما انت، غني الحاجة اللي تحبها، والناس هتحبك زي ما انت كده، لكن لو كنت حد تاني هتبقى مقدمتش جديد خالص وده مش صح".
وكان حميد قد تصدر "التريند" خلال الفترة الماضية بأكثر من حدث، أولهم كان فور إعلان الهضبة عمرو دياب عن تعاون جديد يجمعه بحميد الشاعري، إذ قال عمرو دياب خلال حفلته الأخيرة بالمنارة، إنه يستعد لطرح عمل جديد يعود من خلاله للتعاون مع حميد الشاعري، وسيكون مفاجأة للجمهور تعيد للأذهان التاريخ الطويل الذي جمعهما بأغان مميزة.
وأضاف الهضبة أن الشاعري صنع له أغنيات تعيش وتستمر بمرور الزمن، وارتبط بها الجمهور لأكثر من 30 عاما، فيما انتشر مؤخرا فيديو ليوتيوبر شهيرة تدعى إيمان صبحي، تقدم برنامج يحمل اسم "ماذا لو"، قدمت حلقة استثنائية عن مسيرة الكابو حميد الشاعري، لتجيب عن تساؤل "ماذا لو حميد الشاعري مكنش موجود"، وحققت الحلقة مشاهدات عالية وردود فعل إيجابية كثيرة.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال حميد الشاعري كان دويتو جمعه بالرابر الشاب مروان موسى، ودمجت الأغنية التراث الموسيقى الليبي بموسيقى الراب، وحققت نجاحا كبيرا فور طرحها، خاصة أن حميد قد تمكن من الوصول لكافة الأجيال بموسيقاه، وتمكن من الجمع بين الماضي والحاضر ليترك بصمة كبيرة مع الأجيال الجديدة توازي البصمة التي تركها خلال مسيرته مع كبار نجوم الوطن العربي.