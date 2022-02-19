حميد الشاعرى يشيد بتجربة «الدوم»: أصوات مصرية 100%.. وهذه نصيحتى للمتسابقين

ردود فعل إيجابية ونجاح كبير حققه برنامج "الدوم" مع بداية عرض حلقاته الأولى على شاشة ‏قناة "‏on‏"، وخلال الحلقات الأولى ظهر الفنان حميد الشاعري بإطلالة مميزة ضمن لجنة تحكيم ‏مسابقة الأصوات، برفقة كل من الملحن عمرو مصطفى والشاعر أمير طعيمة.

لاقى ظهور ‏الشاعري إشادات واسعة من الجمهور، الذي أشاد برؤيته في اختيار المواهب، كما أشادوا برقي ‏أسلوبه حتى في حال رفضه موهبة من المواهب.

‏وأبدى حميد الشاعري سعادته بالمشاركة في لجنة تحكيم برنامج "الدوم"، مؤكدا أنه رفض ‏لسنوات طويلة المشاركة في لجان تحكيم برامج اكتشاف مواهب، إلا أنه وافق على المشاركة في ‏برنامج "الدوم" لثقته أن البرنامج هادف وصناعه لديهم نية حقيقية في دعم المواهب الشابة، ‏وإتاحة فرص حقيقية لهم، مضيفا أنه سعيد بمشاركة مواهب مصرية 100% ومن كافة ‏المحافظات المصرية وليس القاهرة فقط.‏

وقال في تصريحات صحفية موجهًا نصيحة للمشاركين: "دائما وقفة المسرح لها رهبة كبيرة، ‏والمواهب المشاركة في أي برنامج مسابقات يتملكهم القلق، وكل واحد بيبقى في مخيلته فنان ‏معين، ولكن أقول لهؤلاء لا تنظر لغيرك، خليك إنت زي ما انت، غني الحاجة اللي تحبها، ‏والناس هتحبك زي ما انت كده، لكن لو كنت حد تاني هتبقى مقدمتش جديد خالص وده مش ‏صح".‏

وكان حميد قد تصدر "التريند" خلال الفترة الماضية بأكثر من حدث، أولهم كان فور إعلان ‏الهضبة عمرو دياب عن تعاون جديد يجمعه بحميد الشاعري، إذ قال عمرو دياب خلال حفلته ‏الأخيرة بالمنارة، إنه يستعد لطرح عمل جديد يعود من خلاله للتعاون مع حميد الشاعري، ‏وسيكون مفاجأة للجمهور تعيد للأذهان التاريخ الطويل الذي جمعهما بأغان مميزة.

وأضاف ‏الهضبة أن الشاعري صنع له أغنيات تعيش وتستمر بمرور الزمن، وارتبط بها الجمهور لأكثر من ‏‏30 عاما، فيما انتشر مؤخرا فيديو ليوتيوبر شهيرة تدعى إيمان صبحي، تقدم برنامج يحمل اسم ‏‏"ماذا لو"، قدمت حلقة استثنائية عن مسيرة الكابو حميد الشاعري، لتجيب عن تساؤل "ماذا لو ‏حميد الشاعري مكنش موجود"، وحققت الحلقة مشاهدات عالية وردود فعل إيجابية كثيرة.‏

الجدير بالذكر أن آخر أعمال حميد الشاعري كان دويتو جمعه بالرابر الشاب مروان موسى، ‏ودمجت الأغنية التراث الموسيقى الليبي بموسيقى الراب، وحققت نجاحا كبيرا فور طرحها، ‏خاصة أن حميد قد تمكن من الوصول لكافة الأجيال بموسيقاه، وتمكن من الجمع بين الماضي ‏والحاضر ليترك بصمة كبيرة مع الأجيال الجديدة توازي البصمة التي تركها خلال مسيرته مع ‏كبار نجوم الوطن العربي.‏