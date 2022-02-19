السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

18 قرار إزالة وترميم لمنشآت آيلة للسقوط بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

عاينت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم، 18 منشأة آيلة للسقوط بنجع السائح بمنطقة البياضية التابعة لقروي الجبلاو، وأصدرت 15 قرار إزالة للمنشأة شديدة الخطورة، و3 قرارات ترميم للمنشأة الأقل خطورة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظًا على سلامة المواطنين وتفادي وقوع أي حوادث.

وأوضح أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، أن اللجنة مكونة من المهندس حسن محفوظ، استشاري اللجنة، والمهندسة غادة محمد مدير الإدارة الهندسية بالوحدة، والدكتور حمدان عكاشة، معيد بكلية الهندسة بقنا، وهاشم عبدالوهاب سكرتير اللجنة.

وتابع رئيس المدينة، أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في تواصل مستمر وبشكل دوري بمعاينة وحصر المنشآت الآيلة للسقوط بمدينة قنا وتوابعها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإخلاء كافة المنشآت الخطرة وإزالتها حفاظاً على سلامة المواطنين وتفادي أي انهيارات.

يذكر أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، قد أصدرت 509 قرار إزالة للمنشآت الآيلة للسقوط عام 2021 بمركز ومدينة قنا، كما أصدرت 180 قرارًا منذ بداية 2022، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين وتفادي أي انهيارات.

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