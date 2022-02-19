جبالي يدعو لتوحيد الجهود العربية لدعم الأمن والاستقرار في العالم العربي

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة أمام المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، حول “دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي”.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مستهل كلمته، أن العالم العربي يمر بمنعطف خطير يفرض علينا أن نكون على قدر مسئولياتنا في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا العربية.

وقال جبالي، إن استقرار منطقتنا العربية مرهون بالأساس بالوصول لتسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية، وعلينا كبرلمانيين عرب أن نبذل جهوداً نوعية في ممارسة الضغط على المجتمع الدولي وتنسيق مواقفنا العربية أمام المحافل الدولية لتبيان عدالة القضية الفلسطينية.

وأضاف أن تفشي الإرهاب يحمل تداعيات غاية في الخطورة على الأمن القومي العربي، وعلينا صياغة رؤية عربية لمكافحة الإرهاب تعالج الأسباب الحقيقية وراء انتشاره.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه منطقتنا العربية لا تقل خطورة في تأثيرها على الأمن القومي العربي عن نظيرتها السياسية والأمنية، وعلينا إحياء مشروعات التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى توحيد جهود الأقطار العربية على جميع الأصعدة والمستويات، بما يشكل أساساً راسخاً لدعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.