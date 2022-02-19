السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط أمطار كثيفة علي معظم أنحاء محافظة بورسعيد | صور

سقوط أمطار كثيفة على معظم أنحاء بورسعيد (صور)

الامطار
الامطار

شهدت محافظة بورسعيد اليوم السبت، حالة من الطقس غير المستقر، مصحوبة بسقوط كثيف للأمطار، وانخفاض كبير في درجات الحرارة، وزيادة في حدة الرياح.

شهدت معظم أحياء شوارع المحافظة سقوط كثيف للأمطار، وتراكمت كميات كبيرة من المياه في عدد من شوارع المحافظة نظرًا للسقوط الكثيف، إلا أنها لم تتسبب في توقف حركة المرور. 

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حرص أهالي محافظة بورسعيد على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وفضل الكثير من المواطنين على البقاء في المنازل، وذلك بالتزامن مع حالة الطقس غير المستقرة، والسقوط الكثيف للأمطار، وجاء سقوط الأمطار على محافظة بورسعيد بشكل مفاجئ. 

وانتظمت حركة الملاحة بالموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعبرت السفن من موانئ بورسعيد في الشرق والغرب بشكل منتظم بالرغم من السقوط الكثيف للأمطار والانخفاض في درجات الحرارة، والإرتفاع في حدة الرياح. 

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وتوقفت حركة الصيد على شاطئ البحر المتوسط، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، وظهرت مراكب الصيد والشباك خارج مياه الشاطئ، وذلك بسبب ارتفاع أمواج شاطئ بورسعيد، والتي تسبب قلة الأسماك.

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وفي شأن آخر أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع سوء الأحوال الجوية ، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة.

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وأوضح محافظ بورسعيد أن هناك استعدادات مكثفة وجاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، وأشار إلى أن هناك انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم لشفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف علي مدار الساعة ، وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس وغرف العمليات بالمحافظة.

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وأشار المحافظ إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار.

محافظة درجات قناة السويس السويس محافظ المواطنين الجوى قنا البحر المتوسط درجات الحرارة

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