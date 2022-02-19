السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فتاة تشعل النار في جسدها بجوار محطة مترو مارجرجس

اشعال النيران
اشعال النيران

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم السبت، الاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة أشعلت النيران في جسدها؛ بجوار محطة مترو مارجرجس، وإعداد تقرير حول حالتها الصحية، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة لكشف ملابساتها.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد بإشعال فتاة النيران في جسدها، بجوار محطة مترو مارجرجس، مستخدمة بنزين، وتم نقلها لمستشفى قصر العيني لإسعافها، وجارِ سماع أقوالها لكشف ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

نيابة مصر القديمة الجزئية اشعلت النيران الحالة الصحية الاستعلام كاميرات المراقبة قسم شرطة مصر القديمة

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