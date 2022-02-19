فتاة تشعل النار في جسدها بجوار محطة مترو مارجرجس

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم السبت، الاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة أشعلت النيران في جسدها؛ بجوار محطة مترو مارجرجس، وإعداد تقرير حول حالتها الصحية، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة لكشف ملابساتها.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغًا يفيد بإشعال فتاة النيران في جسدها، بجوار محطة مترو مارجرجس، مستخدمة بنزين، وتم نقلها لمستشفى قصر العيني لإسعافها، وجارِ سماع أقوالها لكشف ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.