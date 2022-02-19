السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مقالات

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

لن أغامر وأفترض أن الناس تحب التوافه من الأمور، فمثلا تعتبر قصة عودة علاقة الزواج بين إحدى المطربات وطليقها قصة ثمينة ومؤثرة وغريبة لأناس نعرفهم جيدا ونحب تفاصيلهم، ولا يوجد مانع من الثرثرة حولها قليلا إمعانا في الاستفادة من التجربة.

حب النجوم والسعي وراء أخبارهم ليست عادة مصرية، فالعالم كله يحب نجوم التمثيل والغناء والرياضة أكثر من العلماء مثلا، والعلماء أنفسهم لا يخوضون صراعا من أي نوع لنيل هذه الحظوة الجماهيرية الرائعة، وليس من أمنياتهم أن يفتحوا باب المعمل أو المختبر أو قاعة الجامعة ليجدوا فلاشات الكاميرات تلاحقهم وتلهث لطلب كلمة أو اقتباس.

لكنني لم أسمع أي صدى للإعجاب بمجهودات العلماء أو الفنون الراقية أو الكتابة داخل خليط كرة القدم والغناء والتمثيل منذ سنين بعيدة.. قتلت الفكرة وليس هناك أمل في إحيائها.

هل من المهم للعلماء أن يصبحوا بجماهيرية النجوم؟ طبعا لا، لكن انعدام جماهيريتهم بالإطلاق يثير المخاوف والهلع، مجتمع تكون فيه جماهيرية العلماء «صفر» يبدو مجتمعا فقيرا خاويا على عروشه.

إذا راقبت المجتمعات الغربية سوف تجد نفس الموجة من الإعجاب للنجوم، بل وتتعدى ذلك ليصبح هؤلاء النجوم من الفئات الأكثر ثراء على مستوى العالم، لكن هناك حظوة للعلماء أيضا، على الأقل هناك تقدير (مادي/ معنوي) يجعل العالِم لا يسعى لهذه الجماهيرية، ويكتفي بقدرته على التفرغ لأبحاثه وأفكاره دون ضغط المادة أو المجتمع.

وأمام هذه السطوة وهذا الثراء الذي يتمتع به النجوم في الغرب فالكثير منهم يقدم خدمات اجتماعية هائلة للمجتمع ويتبرعون بأموالهم من أجل التنمية والتطوير، وعلى أقل تقدير يستخدمون شهرتهم للتحفيز والدعاية وجذب الاهتمام بالقضايا المحلية والعالمية، وقد يتعرضون لانتقادات عاصفة إذا ظهر أنهم يعيشون حياتهم وترفهم دون تقديم هذه الخدمات التي يعتبرها الناس حقا أصيلا للمجتمع.

إذن يشعر الجميع بالطمأنينة وراحة البال، فلا العالِم يهتز لقلة جماهيريته ولا النجم يصعد بعظمته عنان السماء فينفي الآخرين الذين يشاركون في بناء المجتمع، سواء كانوا علماء أو فنانين أو حتى من طبقة الفقراء.

لعلك لاحظت كيف تجوب «أنجلينا جولي» العالم من أجل قضايا إنسانية وعالمية، «ليوناردو دي كابريو» يمارس نشاطا واسعا من خلال مؤسسته للحفاظ على البيئة، «شاكيرا» أنشأت مؤسسة لتوفير التعليم لأبناء الفقراء في كولومبيا، «هيو جاكمان» لديه مؤسسة تعنى بصحة وتنمية مزارعي البن في عدة أنحاء من العالم الثالث، «أوبرا وينفري» لها نشاطات اجتماعية وتعليمية لا تحصى، «تشارليز ثيرون» تدعم برنامج لحماية شباب إفريقيا من الإيدز، حتى «كيم كارداشيان» تمارس نشاطا كبيرا في قضية إصلاح السجون، وغيرهم الكثير.

إنه عالم غريب مليء بمخلوقات أسطورية لا نفهمها، فيما يكتفي نجومنا بالاشتراك المجاني في إعلانات التبرع اللاهثة للمستشفيات والتي تصور مجتمعا مليئا بالأمراض أكثر منه مجتمعا يتطلع للأمام، ليس هذا فقط، بل إن بعض النجوم يلخص مركزية الكون في وجوده وأفكاره ورؤيته للكون والبشر دون أي تواضع ولو مزيف، ليكون مطلوبا منا تحمل سعادته وكآبته وثرثرته وأخطائه الساذجة وأحيانا حماقته بكل سعادة وبهجة وطبعا بلا أي فرصة ولو ضئيلة للسماح بانتقاده..

عالم غريب فعلا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

مصر تستلم مليونى جرعة من لقاح «فايزر» غدًا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 19-2-2022

ضبط المتهمين فى فيديو التنمر على عامل قمامة مسن فى الغريبة

موعد عرض حلقة محمد صلاح فى برنامج «صاحبة السعادة»

مصرع 3 عمال وإصابة 6 فى انهيار مدخنة مصنع طوب بالدقهلية

«حق الكد والسعاية».. كل ما تريد معرفته عن فتوى شيخ الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

هل يتساوى نجوم الفن مع العلماء؟

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان