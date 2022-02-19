أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم السبت يشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي يتخللها خلايا الرعدية على شمال الصعيد أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، مشيرة إلى أن طقس اليوم يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة من منطقة لأخرى، حيث تتقدم السحب الممطرة الى مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة.

وأضافت الهيئة عبر بيانٍ لها، أن طقس الثلاثة أيام المقبلة سيشهد شبورة مائية تبدأ في الساعات الأولى من اليوم وتستمر حتى الثامنة صباحا وذلك على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تسقط أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، مشيرة إلى نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم السبت:

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 16 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 16 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 20 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 17 درجة والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 20 درجة والصغرى 10 درجات.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة، وذلك يوم الأحد المقبل، حيث تشهد الأجواء نشاطًا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة غدا الأحد كالتالي:

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 10، وفى السواحل الشمالية 19 درجة والصغرى 10، وفى جنوب سيناء 21 درجة والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 20 درجة والصغرى 7 وفى جنوب الصعيد 22 درجة والصغرى 10 درجات.

ويشهد طقس الاثنين المقبل شبورة مائية شديدة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة الاثنين كالتالي:

في القاهرة الكبرى والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 10 وفى السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 23 درجة والصغرى 15، وفى شمال الصعيد 21 درجة والصغرى 8، وفى جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 11 درجة.