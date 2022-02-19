اليوم.. بدء تلقي الطعون والتظلمات في انتخابات رئاسة حزب الوفد

تتلقى اليوم السبت وعلى مدار يومين، اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، الطعون والتظلمات من المرشحين الراغبين لخوض انتخابات حزب الوفد على منصب رئيس الحزب، وطبقًا لجدول أعمال اللجنة فإنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء المقبل لإعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات وذلك بمقر "بيت الأمة " بالدقي.

وقالت اللجنة الإنتخابية أنها مستمرة في أداء عملها كما بحثت عدة ملفات متعلقة بالعملية الانتخابية وبعض الجوانب اللوجستية للعملية الانتخابية بما فيها تجهيز السرادق الخاص بعملية الاقتراع والتجهيز لاستقبال الناخبين والاستعداد لطبع استمارات التصويت وكروت حضور الجمعية العمومية للأعضاء والذين سيحضرون من كافة محافظات الجمهورية.

وتعقد الهيئة الوفدية العادية لبيت الأمة يوم 11 مارس القادم فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، لانتخاب رئيس الحزب ومناقشة التقرير السياسى لرئيس الحزب والتقرير المالى لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات، وتلقت لجنة إدارة الانتخابات طلبات الترشيح لمنصب رئيس الحزب مصحوبة بسيرة ذاتية تفصيلية، وسداد مبلغ بقيمة مائة ألف جنيه تبرعاً للحزب لا ترد بأى حال للإنفاق على العملية الانتخابية منذ يوم «السبت» الماضي 12 فبراير 2022 يومياً، من الساعة الحادية عشرة صباحا لمدة ستة أيام انتهت أمس الأول الخميس.

وقالت اللجنة المشرفة علي العملية الانتخابية، أنه طبقًا للقرارات التنظيمية بالعملية الانتخابية فإن عملية الترشح لمنصب رئيس الوفد قاصرة على أعضاء الهيئة الوفدية المسددين لاشتراكاتهم السنوية، كما أن حضور الهيئة الوفدية أيضًا قاصرًا على أعضائها المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ انعقادها.

وأشارت اللجنة، إلى أن عدد من تم الاستقرار عليهم وقبول أوراقهم للترشح لانتخابات رئاسة الحزب هم: المستشار بهاء الدين أبو شقة، والدكتور عبد السند يمامة، والمهندس ياسر قورة، فيما تم رفض قبول أوراق ترشح عدد من أعضاء الوفد أبرزهم الكاتبة الصحفية حنان البدري، وراغب مصطفي، لرفضهم سداد مبلغ بقيمة مائة ألف جنيه تبرعاً للحزب، وهو أحد الشروط الهامة لقبول اللجنة لأوراق الترشح.