تحديد حبس سيدتين حاولتا تهريب أقراص مخدرة عبر مطار برج العرب

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس سيدتان 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بمحاولة تهريب 174.209.286 قرص مخدر مختلفة الأنواع قادمة من الخارج عبر مطار برج العرب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لأمن الموانئ، وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى والجهات المعنية بمطار برج العرب الجوى، يفيد بالقاء القبض علي سيدتين مقيمان بنطاق محافظتى الإسكندرية ودمياط"، حال وصولهما للبلاد على متن إحدى الطائرات القادمة من إحدى الدول أثناء محاولة ادخال اقراص مخدرة للبلاد.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 45 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر وعدد 35,286 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر و120 ألف قرص لعقار الزانكس المؤثر على الحالة النفسية والعصبية و8925 قرص مؤثر لعقار سابكسون و249 أقراص وأمبولات وعبوات لأدوية مهربة ومحظور تداولها إلا بالحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 21,000,000 واحد وعشرون مليون جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.