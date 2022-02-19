الهند: شراكتنا الاقتصادية الشاملة مع الإمارات محطة مهمة فى مسيرة العلاقات

الهند: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات محطة مهمة في مسيرة العلاقات

أكد وزير خارجية الهند سوبرامنيام جايشانكار، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والتي تم توقيعها، اليوم الجمعة، تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية بين الدولتين من شأنها صنع مستقبل واعد.



وقال جايشانكار- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية: إن الاتفاقية التي وقعت خلال القمة الافتراضية التي جمعت محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، ستتيح فرصا جديدة في مجالات تجارة السلع والخدمة وستعزز من الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.



وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند ستمثل أيضا خارطة طريق لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين وستؤدي إلى زيادة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 100 مليار دولار في غضون 5 أعوام.