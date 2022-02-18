السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

غلق باب الترشح لإنتخابات الطرق الصوفية 7 مارس.. وانتظار قرار الوزراء

شيوخ الطرق الصوفية
شيوخ الطرق الصوفية

كشفت مصادر بالطرق الصوفية، اليوم الجمعة، عن أن موعد غلق باب الترشح لانتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية، تحدد لها يوم 7 مارس المقبل، بحيث لم يتم قبول أوراق أي مرشح للانتخابات بعد هذا الموعد.


وأوضحت، أن شيخ مشايخ الطرق الصوفية يتابع العملية الإنتخابيه بنفسه، حفاظًا على المشهد العام داخل المجلس الأعلى للطرق الصوفية، خلال فترة الانتخابات، حيث تسعى المشيخة العامة للطرق إلى التأكيد على الدور الهام والإيجابي الذي تقوم به الصوفية خلال فترة الانتخابات، حيث يعتبر المارثون الانتخابي داخل الطرق الصوفية أمر متعارف عليه منذ قديم الأذل.

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وكشف الدكتور محمود أبوعلي شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، عضو الجمعية العمومية للطرق الصوفية، إن المشيخة العامة للطرق الصوفية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لعضوية المجلس الأعلى للطرق، وجميع شيوخ البيت الصوفي أخوة متحابين في الله ورسوله قبل أي شئ، حيث أن هذه الانتخابات تفرز دائما الأحسن والأفضل لخدمة البيت الصوفي.

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وأوضح «أبوعلي» في تصريحات له، أن انتخابات الأعلى للصوفية، حدث ديمقراطي كبير، ينظم داخل البيت الصوفي، كل 3 سنوات، الأمر الذي جعلها أمر ينتظرها الجميع بشكل دوري. 


وفور غلق باب الترشح لانتخابات الأعلى الصوفية، تنتظر المشيخة العامة للطرق الصوفية قرار مجلس الوزراء لتحديد موعد إجراء الانتخابات.

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في السياق ذاته، دعا رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبدالهادى القصبى أعضاء الجمعية العمومية مشايخ الطرق الصوفية للانعقاد، غدًا السبت بمقر المشيخة العامة للطرق الصوفية بالدراسة، لمناقشة عدة أمور أبرزها عرض ختامى للعام المالى 2020/2021 وما يستجد من أعمال.

 

وصرح المستشار الإعلامى المشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل بأن الدعوة وفقا لأحكام المادة 53 من القانون رقم 118 لسنة 1976 ووفقا المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1976 ووفقا للائحة التنفيذية.

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وأضاف قنديل، فى بيان له، أن الدكتور عبدالهادي أحمد القصبي شيخ المشایخ ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية أعلن عن فتح باب الترشيح لانتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدورة الجديدة، لانتخاب أعضاء من أعضاء المجلس الأعلى داعيا مشايخ الطرق الصوفية في الترشح لهذه الأنتخابات التقدم بطلب الترشيح  إلى الأمانة العامة المجلس  20  فبراير 2022، ويستمر قبول الطلبات حتى يوم الاثنين الموافق 6 مارس 2022.

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واختتم قنديل، بيانه أن الانتخابات سوف تجرى وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، حفاظا على صحة وسلامة أعضاء المشيخة العامة للطرق الصوفية.

شيوخ الطرق الصوفية
شيوخ الطرق الصوفية
غلق باب الترشح انتخابات الأعلى الصوفية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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