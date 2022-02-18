الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يناقش خطة العمل بمنظومة المتغيرات المكانية

محافظ مطروح
محافظ مطروح

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا موسعا، اليوم الجمعة، لمناقشة وعرض أعمال متابعة رصد منظومة المتغيرات المكانية، ومنع التعدى على املاك الدولة والأراضى الزراعية، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة.

وخلال الاجتماع  تم عرض المتغيرات التى تم رصدها داخل المحافظة، من خلال منظومة الأقمار الصناعية. 

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ووجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من المحافظة برئاسة السكرتير العام لرصد حالات التعدي على أملاك الدولة، وكذلك لجنة من مديرية الزراعة لرصد جميع حالات التعدي على الأراضى الزراعية  وعمل بيان يومى مجمع  بعدد المتغيرات الواردة من إدارة المساحة العسكرية، وسرعة التعامل مع أي متغير  لمحاسبة المقصرين. 

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كما وجه بالإزالة الفورية لأى حالة يتم رصدها فى المهد قبل الانتهاء من التعدى على أملاك الدولة، وعدم التهاون في مواجهة أى تعد على أملاك الدولة مع عمل بيان يومى للعرض عليه يوميًا بحالات التعدى، التى يتم رصدها من خلال منظومة التغيرات المكانية وإعداد تقرير أسبوعى للعرض على رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بالنتغيرات وما تم حيالها وصفة مرتكبيها. 

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جاء ذلك إيماء الى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعرواى وزير التنمية المحلية خلال اجتماع مجلس المحافظين.

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محافظ مطروح التعدي على الأراضي تعدي على أملاك الدولة منظومة المتغيرات المكانية مطروح

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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