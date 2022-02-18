جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية توافق على انضمام مجلس الشيوخ إليها

وافق أعضاء جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية على انضمام مجلس الشيوخ المصرى للجمعية، بناءً على الطلب الذي تقدمت به مصر لضم مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب ليمثلا البرلمان المصري بغرفتيه

وقد وافق أعضاء جمعية الأمناء العاملين للبرلمانات العربية بالإجماع على طلب مصر ليصبح المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ عضواً بالجمعية والتى تم انتخاب امين عام مجلس الشوري القطري الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيساً لها وأمين عام مجلس النواب المصرى لمستشار أحمد مناع نائباً له.

ويقام بالقاهرة فعاليات المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي خلال يومي 17 و18 فبراير 2022حول موضوع "التضامن العربي"، وسط مشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات العربية .

ويشارك رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر ومن المُقرر أن يُلقي رئيس مجلس النواب، كلمة البرلمان المصري، أمام المؤتمر حول سبل إحياء قيم التضامن العربي، كما سيشارك أعضاء الوفد البرلماني المصري في اجتماعات لجان الاتحاد البرلماني العربي.

ومن المُقرر أن يشهد المؤتمر انتقال رئاسة الاتحاد البرلماني العربي من صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي إلى فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني.

ويعد الاتحاد البرلماني العربي هو منظمة برلمانية عربية تتألف من برلمانيين يمثلون البرلمانات العربية "المجالس النيابية ومجالس الشورى"، ويضم الاتحاد حالياً في عضويته اثنتين وعشرين شعبة برلمانية تمثل البرلمانات العربية.

ويعمل الاتحاد البرلماني العربي على تحقيق جُملة من الأهداف أبرزها تعزيز اللقاءات والحوار بين المجالس البرلمانية العربية، وفيما بين البرلمانيين العرب في سبيل العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق جهود المجالس النيابية في مختلف المحافل والمجالات والمنظمات الدولية.