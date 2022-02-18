الهيئة الإنجيلية تكرم الراحل نبيل صموئيل

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الجمعة، حفل تكريم للراحل الدكتور نبيل صموئيل أبادير، مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية السابق، نائب رئيس مجلس الأمناء بالمجلس العربي للطفولة والتنمية، مقرر لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والدكتورة مرفت أخنوخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة الإنجيلية، وممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، وعدد من قادة فكر وقيادات المجتمع المدني المصري، وقيادات الطائفة والهيئة الإنجيلية.

وقال رئيس الإنجيلية: "فقد المجتمع المدني المصري، والهيئة الإنجيلية، رائدًا من رواد العمل التنموي في مصر، وعلمًا من أعلام الهيئة الإنجيلية، الذي حافظ على هوية المؤسسة ورسالتها وطور من دورها في خدمة جميع المصريين".



وأضاف زكي: "باسمي، وبالإنابة عن مجلس إدارة الهيئة القبطية الإنجيلية، وجميع العاملين بها، نتقدم بخالص الشكر لجميع من شارك اليوم في الاحتفال، ونصلي من أجل تعزية جميع أفراد الأسرة وجميع محبيه في كل مكان".

كما شارك في الاحتفال كل من حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، وعبد القادر شهيب، الكاتب والمفكر رئيس تحرير دار الهلال الأسبق، والدكتورة أماني قنديل، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمنظمات الأهلية، والدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، والدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، وماجدة موريس، الكاتبة والناقدة السينمائية، والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف السابق، والدكتور أيمن عبد الوهاب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والمفكر الدكتور سمير عليش، من قيادات المجتمع المدني، والدكتور أنور مغيث، رئيس المركز القومي للترجمة سابقًا، والشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف.