الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن جثة مُسِّن أقدم نجله على قتله بالشرقية

جثة مسن
جثة مسن

صرحت النيابة العامة بمركز الزقازيق محافظة الشرقية، بدفن جثة مُسِّن عُثِرَ عليه مقتولًا داخل منزله بنطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للجثة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي ملابسات الواقعة.

وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا بوصول شخص يُدعى"سامي. إ"- 71 عامًا مقيم بنايوس التابعة لمركز الزقازيق، جثة هامدة إثر إصابته بجرح بالصدر ووجود اشتباه في وفاته جنائيًا.

وبالانتقال للأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالفحص، تبيَّن وجود شبهة جنائية في الوفاة وأشارت أصابع الاتهام إلى قيام نجل المجنى عليه، 34 عامًا "يعاني من مرض نفسي" بالتسبب في وفاته ولاذا بالفرارهاربًا بعد ارتكابه الواقعة.

كما تبيَّن من التحريات وسؤال الجيران وأقارب المتوفي أن الجاني دائم الغياب عن المنزل لفترات طويلة وليلة الحادث شاهده الجيران يهرول مسرعًا من المنزل ثم تم العثور على والده غارقًا في دمائه ووجود سلاح أبيض  بجوار الجثة.

وتحرر محضر بالواقعة وجار ضبط الابن الهارب، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

مدير أمن الشرقية محافظة الشرقية النيابة العامة المباحث الجنائية

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