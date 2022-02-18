الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة مسن فى الشرقية

جثة مسن
جثة مسن

استقبل مستشفى الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، جثة مسن إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة بمركز الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من  اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة المستشفى العام بوصول “سامي. إ ”، 71 عاما ومقيم بنايوس مركز الزقازيق جثة هامدة، إثر إصابته بجرح بالصدر، وتم التحفظ على الجثة  بمشرحة المستشفى للاشتباه في وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

وتبين من التحريات الأولية وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وأشارت أصابع الإتهام إلى قيام "م"، 35 عاما، نجل المجنى عليه بالتسبب فى وفاته، ولاذا بالفرار من المسكن بعد الواقعة، وتبين معاناة الابن من مرض نفسي، يترك على أثره المنزل لفترات ويعود من الوقت للآخر، وليلة الحادث تم مشاهدته يهرول من المنزل، وتم العثور على والده متوفى وإصابته بجرح فى الصدر ووجود سلاح أبيض بجوار الجثة.

ويكثف ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق جهودهم لضبط الابن، فيما قررت نيابة المركز انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

مستشفى الزقازيق محافظة الشرقية جثة مسن مدير أمن الشرقية

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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