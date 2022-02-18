الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بكاتدرائية ومشروع مياه.. مجموعة افتتاحات مرتقبة لكنيسة الروم في إفريقيا

الروم الارثوذكس
الروم الارثوذكس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا تعمل على بناء عدة مشروعات في إفريقيا أولها كاتدرائية جديدة في رواندا شرق الكونغو.

وأضاف الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ببركة المتروبوليت إينوسنتيوس مطران بوروندي ورواندا شرق الكونغو، يعمل الأرشمندريت بارينتل نكتريوس على إتمام بناء كاتدرائية هامتي الرسل القديسَيّن بطرس وبولس الجديدة في راوندا.

و قال مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن مشروع الأسقف نيوفيتوس أسقف نيري وشرق كينيا تحقق بحفر بئر للمياه الصالحة للشرب، بعد وصول معدات حفر البئر إلى مركز الإبرشية ومدرستها، لأن مشكلة نقص المياه النقية من أكبر المشاكل التي تعاني منها البلد.

كما أوضح أن كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس والمزار الوطني من بين أكثر المشاريع المتوقع افتتاحها في عام 2022، و تمت تسمية كنيسة القديس نيكولاس للروم الأرثوذكس والمزار الوطني في مركز التجارة العالمي كواحد من أكثر تسعة مشاريع معمارية توقعًا يتم افتتاحها في عام 2022"، كما ذكرت مجلة جاليري 
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المزار مع افتتاح الكنيسة المعاد بناؤها في أبريل 2022.

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