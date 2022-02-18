التحفظ على 13.5 طن ملح فاسد في مصنع بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، التحفظ على 10 أطنان ملح طعام خشن يحتوى على شوائب وأتربة وغير مكرر، و500 كيلو جرام من ملح الطعام غير مطابق للمواصفات القياسية داخل أجولة.

و12000 عبوة ملح طعام بإجمالى وزن 3 طن غير مطابقة للمواصفات القياسية، داخل مصنع تعبئة قبل بيعه للأسواق مما يشكل ضررا على صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وتلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة ملح الطعام كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وذلك لقيامه بتجميع كميات من ملح الطعام الخام والذى يحتوى على شوائب وأتربة وغير مكرر، وتعبئته داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية وطرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.

تم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 10 طن ملح طعام خشن يحتوى على شوائب وأتربة وغير مكرر مما يستخدم فى التعبئة، و500 كيلو جرام من ملح الطعام غير مطابق للمواصفات القياسية داخل أجولة و12000 عبوة ملح طعام بإجمالى وزن 3 طن غير مطابقة للمواصفات القياسية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.