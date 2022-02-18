إزالة ووقف 5 حالات بناء بدون ترخيص في قنا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا برئاسة أشرف أنور رئيس مجلس المدينة، وحسين الزمقان نائب رئيس مجلس المدينة، اليوم، 3 حالات بناء عشوائي وبدون ترخيص بجزيرة دندرة وعزبة يوسف والترامسة التابعة لقروي دندرة، كما أوقفت أيضاً أعمال بناء بدون ترخيص على شكل صبت خرسانة بشارع مصنع المكرونة شرق مدينة قنا.

وكان حي السيد شماَل برئاسة محمد علي رئيس الحي، قد أزالت حالة بناء بدون ترخيص، مساء أمس، بمساحة 150 متر تقريباً، بشارع العصارة المتفرع من شارع قنا - سفاجا الصحراوي .

كما تناشد الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا المواطنين بعدم البناء بدون ترخيص وبشكل عشوائي والتعدي على أراضي أملاك الدولة أو الرقعة الزراعية، وذلك حفاظاً على الأراضي الزراعية ومنع انتشار العشوائيات، أحتراماً لسلطة القانون وحفاظاً على حق الشعب.