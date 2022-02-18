«عريس الإسماعيلية» يكشف لـ«الدستور» تفاصيل واقعة هزّت مصر: «رايحين شرم الشيخ»

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بعد نشر مقطع فيديو قالت مصوِّرته إنه يظهر «اعتداء» شاب على عروسه في ليلة الزفاف، في شارع السلطان حسين بمحافظة الإسماعيلية، قبل التوجّه إلى قاعة الزفاف.

وأكد عريس الإسماعيلية، صاحب واقعة الاعتداء على عروسه أثناء الخروج من الكوافير، أن ما تردد عبر موقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة عارٍ تماماً من الصحة.

وقال، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن علاقته بعروسه جيدة، وإن الفرح أجري في إحدى القاعات، وإنه لم يعتدِ على عروسه فور خروجها من الكوافير كما تردد، مشيراً إلى أنهما ذهبا مباشرة إلى قاعة الفرح دون أي مشاكل.

وأوضح العريس أنه سيأخذ عروسه اليوم لمدينة شرم الشيخ للاحتفال بشهر العسل، مثل أي عروسين، مؤكداً سعادته بالزوج.

فيما قالت العروس إنه لا يوجد خلاف بينها وبين زوجها، وإنها سعيدة بعد الزواج بحبيبها، بعد قصة حب استمرت طويلاً.

وقال والد الزوج إن العروسين أولاد عم، ولا توجد أي مشاكل كما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه تمت المبالغة في الأمر ولم يتم نقله بالصورة الحقيقية، مشيراً إلى أن هناك قصة حب لمدة 13 عاماً جمعت بين العروس والعريس، وأنه يعاملها مثل نجلته منذ وفاة والدها.

وأضاف أن العائلة بأكملها سعيدة بهذا الزواج، وأنهما احتفلا بالزواج في إحدى قاعات الأفراح، وهذا يدل على عدم وجود أي خلافات.

وكانت فيديوهات قد تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي أظهرت اعتداء العريس على عروسه أمام الجميع في شارع السلطان حسين فور الانتهاء من الكوافير.

حيث فوجئ أهالي منطقة السلطان حسين بصرخات العروس وهي بفستان الزفاف، ويقوم العريس بتوجيه عدة ركلات بقدمه وحملها بالقوة ودفعها داخل سيارة الزفة، وسط محاولات من شقيقاتها الاستغاثة بالمارة لإنقاذ شقيقتهن العروس.

فيما طلب أحد المارة شرطة النجدة بعد فشل محاولات إنقاذ العروس، وحاول العريس الفرار بها، لكن المتواجدين بالشارع تصدوا له وطالبوا الشرطة باصطحابه إلى قسم الشرطة لإنقاذ العروس، وعقب الانتقال للقسم تم التصالح، ولم يُحرر محضر بالواقعة.