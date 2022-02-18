الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الأمير المنبوذ».. يورك تبدأ إجراءات سحب جائزة الحرية الفخرية من أندرو

الامير اندرو
الامير اندرو

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الأمير أندرو سيتلقى ضربة أخرى، باعتزام مدينة يورك إلغاء جائزة الحرية الفخرية للمدينة، بعد تسوية قضية مدنية تتعلق بالاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة.
ولفتت إلى أن الأمير يحمل لقب دوق يورك منذ عام 1987 عندما تم تكريمه في حفل مدني ضخم أقيم في يورك مينستر، استقطب حشودًا بلغت أكثر من 200 ألف شخص.
وأضافت أن الحدث كان مهمًا للغاية لأنه كان يمثل أول زيارة دوقية إلى يورك منذ 67 عامًا ، وجاء بعد عام من زواجه من سارة فيرجسون ، عندما أصبحا دوق ودوقة يورك.

وأشارت إلى أنه في ظل تركيز الجهود على إلغاء لقب أندرو كدوق يورك ، فإن جاىزة الحرية الفخرية في المدينة كادت أن تُنسى إلى أن أبلغ مسئول سابق في المجلس صحيفة الجارديان يوم الأربعاء.

وذكرت التلميح دفع موظفي مجلس مدينة يورك إلى البحث في الأرشيفات وأكدوا امس الخميس، أن أندرو لا يزال يتمتع بجائزة الحرية الفخرية ومزاياها.
وقال أعضاء المجلس إنهم سيسعون إلى إلغاء هذا اللقب في تصويت سيتم إجراؤه في اجتماع المجلس الكامل المقبل في 24 مارس.

ونوه داريل سمالي، عضو مجلس الحزب الليبرالي الديمقراطي والعضو التنفيذي في يورك للثقافة والترفيه والمجتمعات:"بعد أن جردته الملكة من أدواره العسكرية ورعايته الملكية ، نسعى إلى إنهاء روابط الأمير أندرو بمدينتنا العظيمة ، بما في ذلك إزالة جاىزة الحرية الفخرية".
وتابع "يعتبر ارتباط يورك الفريد بالتاج والملك جزءًا مهمًا من تراث مدينتنا وتاريخها، ومع ذلك ، بصفتنا مجلسًا ومدينة ، فإننا نقف مع ضحايا الاعتداء الجنسي ونبذل قصارى جهدنا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات محليًا".

وبين أنه على هذا النحو ، فمن غير المناسب أن يحتفظ الأمير أندرو بلقب يرتبط ارتباطًا جوهريًا بمدينتنا، بعد مزاعم ارتباطاته بالمعتدين المدانين ونحن مصممون على استكشاف جميع الخيارات المتاحة لضمان قطع صلاته بمدينتنا".
 

الولايات المتحدة العسكري قضية الحرية العنف عسكرية الأمير أندرو الملكة العنف ضد النساء اجتماع المجلس الديمقراطي الليبرالي دوق يورك

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

«هوارة».. تفاصيل جديدة حول «الكنز البترولى» المكتشف فى خليج السويس

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن 3521 فرصة عمل

«عريس الإسماعيلية» يكشف لـ«الدستور» تفاصيل واقعة هزّت مصر: «رايحين شرم الشيخ»

الجيش الروسي يعلن إجراء مناورات نووية بحضور بوتين غدا

مصر تسلم فلسطين نصف مليون جرعة من لقاحات كورونا الأحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

ماجد حبته

أربعة أيام فى قلب أوروبا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

بـ«القبة الحديدية».. إسرائيل تتصدى لطائرة اخترقت مجالها الجوي عبر لبنان

زيارة رئاسية مرتقبة.. ماذا يفعل وفد تركيا فى إسرائيل؟

«الأمم المتحدة»: إنشاء لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين