الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

136 مليون و714 ألف جنيه لرصف 120 شارعًا بالإسكندرية

رصف ١٢٠شارع بالاسكندرية
رصف ١٢٠شارع بالاسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الخطة الاستثمارية للرصف للعام المالى 2021 /2022 تستهدف رصف 120 شارع علي مستوى  أحياء المحافظة، لافتاً إلى أنه تم توفير مبلغ 136 مليون و 714 ألف جنيه، لتحقيق المستهدف من الخطة الاستثمارية.

وأكد «الشريف» أن المحافظة تقوم بحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع كفاءة، ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات، مضيفا انه يتم توفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا والمحاور الرئيسية، والتي تمس المواطنين لرفع المعاناة عنهم .

ومن جانبها أوضحت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أنه من المقرر رصف 74 على مستوى 9 أحياء، حيث سيتم رصف 9 شوارع بحي المنتزه أول، و 24 شارع في منتزه ثان، و 6 شوارع بحي غرب، و 28 شارع بحي وسط، و 8 شوارع بحي شرق، و 25 شارع بحي الجمرك، و 8 شوارع بحي العجمي، و 6 شوارع بحي العامرية أول، ور6 شوارع بحي عامرية ثان، مشيرة إلى أنه تم البدء في تنفيذ أعمال الرصف بشوارع أحياء  العامرية أول و ثان والعجمي و شرق.

الإسكندرية أحياء المحافظة رصف 120 شارع مبلغ 136 مليون الخطة الاستثمارية

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