الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مسؤولو الإسكان يتفقدون مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة

جانب من التفقد
جانب من التفقد

أجرى المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون بالقاهرة، يرافقه المهندس محمد الغمراوى، رئيس جهاز تطوير منطقتي مثلث ماسبيرو وسور مجرى العيون، ومسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة من جانب مسئولي الوزارة للمشروعات القومية الجاري تنفيذها.
وتفقد مسئولو الإسكان خلال جولتهم أعمال تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، حيث تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى لـ60 عمارة، بجانب تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وجارٍ تنفيذ باقى العمارات بنسب متقدمة.
كما شدد مسئولو الوزارة، على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال فى الموعد المحدد واتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا، كما تم تذليل بعض المعوقات التى تعوق التنفيذ.
ومن جانبه أوضح المهندس محمد الغمراوي، أن المشروع يشمل أيضا تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.
جدير بالذكر أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون يأتي ضمن مشروعات تطوير القاهرة التاريخية التى تم ويجرى تنفيذها، والتي تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، وذلك تزامنا مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، سواء من خلال توسيع الرقعة العمرانية بإنشاء المدن الجديدة، أو بتطوير العمران القائم.

وكان الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، قام بزيارة تفقدية لمحطة معالجة صرف صحي الجبل الأصفر، شمال شرق القاهرة الكبرى، بمحافظة القليوبية، يرافقة قيادات قطاع المرافق بالوزارة، والمكتب الفني لقطاع المرافق بمكتب الوزير، وعدد من الفنيين والمتخصصين بالشركة التى تقوم بإدارة وتشغيل وصيانة المحطة، وهى إحدى الشركات الوطنية بالدولة.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منطقة سور مجرى العيون مثلث ماسبيرو الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان القاهرة التاريخية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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