الجمعة 18 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. قطع المياه عن عدة مناطق بحى ثان طنطا فى الغربية

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، عن قطع المياه عن مناطق حي ثان طنطا، اليوم الجمعة لمدة 12 ساعة، من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الرابعة من فجر اليوم الجمعة.

 

 وأوضحت شركة مياه الغربية، أن انقطاع وضعف المياه عن مناطق وشوارع حي ثان طنطا خلال تلك المدة الزمنية؛ لإجراء إحلال وتجديد خط طرد محطة مياه المرشحة بمدينة طنطا.
 

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه، لاستخدامها خلال فترة الانقطاع المقررة.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت محافظة الغربية، فصل التيار الكهربائي عن مناطق وقرى بمركز ومدينة زفتى، يوم غدًا السبت، من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 10 صباحًا، لأعمال الصيانة بلوحتي توزيع زفتى القديمة والجديدة.
 

وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أن الأماكن المتأثرة بالفصل خلال تلك المدة الزمنية بمدينة زفتى هي: شارع محمد فريد، منطقة عزبة المصري، منطقة خلف السكة الحديد، منطقة كوبري العشرة، منطقة خيرالدين، شارع البحر، منطقة المحكمة، منطقة مركز الشرطة، منطقة الصوامع، منطقة المرور، منطقة خلف الوحدة الزراعية، بالإضافة إلى خطوط الريف قرى كفر سنباط، الغريب، عزبة النادي، دهتورة، مسجد وصيف، شبرا الديب، شبرا اليمن الجديد، والعزب التابعة والمجاورة لتلك القرى، وبعض قري مركز السنطة.

اليوم قطع المياه عدة مناطق بحى ثان طنطا

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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