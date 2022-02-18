الصين: لا يمكن تجاهل توسع الناتو أثناء مناقشة الوضع حول أوكرانيا

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون أنه لا يمكن تجاهل توسع حلف الناتو أثناء مناقشة الوضع حول أوكرانيا.

وقال المندوب الصيني خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن "لكل ما يحدث أسبابه. وتوسع الناتو هو قضية لا يمكن تجاهلها أثناء إيجاد حل للتوترات الحالية المتعلقة بالقضية الأوكرانية".

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة سير تنفيذ اتفاقيات مينسك لتسوية النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا المستمر منذ عام 2014.

ويأتي ذلك على خلفية الاتهامات الغربية لروسيا بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو مرارا، واعتبرت أن هدف الاتهامات الغربية تبرير لنشر البنية التحتية العسكرية للناتو بالقرب من حدود روسيا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 92 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء انخفاضا من 102 في اليوم السابق.



وقالت اللجنة، في بيان، إن 35 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 46 قبل يوم.



وسجلت الصين 32 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 28 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.



وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأربعاء 107288 إصابة مؤكدة بالفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.