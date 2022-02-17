الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نشر الخدمات الأمنية بمحيط الغلق الكلى لشارع معروف

الغلق الكلي لشارع
الغلق الكلي لشارع معروف

نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، بالتزامن مع تنفيذ أعمال مد كابلات جهد كهربائى بشارع معروف.

وتجري الإدارة العامة لمرور القاهرة الغلق الكلى لشارع معروف بالوصلة من شارع رمسيس وحتى شارع شامبليون في تمام الثانية عشرة مساء اليوم الخميس لمدة ٣ أيام.

ومن جانبها عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة ونسقت مع الشركة المنفذة لتركيب الكابلات وجرى وضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور القاهرة لخدمات المرورية كثافات حركة المرور مد كابلات

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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