مؤشر وفيات وإصابات كورونا يواصل الارتفاع في دول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

آسيويا، في إيران، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 185 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا في البلاد وارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن هذا الوباء الى 134 ألفا و 238 حالة.

وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 4449 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 764 ألفًأ و 202 إصابة بينما بلغت حصيلة الوفيات 9157 حالة عقب تسجيل 30 حالة وفاة على مدار أمس.

وفي فيتنام، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 36 ألفا و200 حالة إصابة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و643 ألفا و24 إصابة مؤكدة، فيما سجلت 90 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 39 ألفا و278 حالة وفاة.

وفي بروناي تم تسجيل 2,015 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم الخميس، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 8,981 حالة إصابة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 570 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 974 ألفا و857 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و911 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.