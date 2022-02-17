الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالدقهلية

جثة
جثة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم على الطريق الدولي أمام مدينة جمصة فى محافظة الدقهلية.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين خلال قيام أحدهما بالسير عكس الاتجاه، ما أدى إلى اصطدام السيارتين بالمواجهة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين بالسيارتين وإصابة اثنين آخرين، وتم استدعاء سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفي جمصة العام، ونقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى، وجار تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شخصان أصيب اثنين حادث تصادم الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

«الحذر واجب».. أطباء يضعون روشتة الحماية من «متلازمة ما بعد كورونا»

استقبال خاص لـ محمد صلاح فى «صاحبة السعادة» (فيديو)

النيابة العامة تؤكد انتفاء الشبهة الجنائية فى وفاة «مينا» بأكتوبر

كواليس قرار «كاف» بمنع الجماهير فى مباراة الأهلى والهلال السودانى

صحف إنجليزية تتغنى بـ«مو»: «محطم الأرقام القياسية»

محمد الباز يكتب: الحقيقة العارية «2».. هيكل يحضر لحظة إعدام قاتل النقراشى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حاتم حافظ

«تشريح الرغبة» للمغربية ريم نجمى: مثلث ميلودرامى دون ميلودراما

مؤمن المحمدي

حدوتة مصرية

د. محمد عفيفي

28 فبراير: اليوم المشهود

محمد العسيري

الوسطاء لا يمتنعون

د. بهي الدين مرسي

إلغاء خانة العقل من البطاقة

ماجد حبته

أربعة أيام فى قلب أوروبا

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة رئاسية مرتقبة.. ماذا يفعل وفد تركيا في إسرائيل؟

«الأمم المتحدة»: إنشاء لجنة للتوفيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقضى على كل أشكال الوجود الفلسطينى فى المنطقة «ج»