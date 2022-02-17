مصرع شخصين وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم على الطريق الدولي أمام مدينة جمصة فى محافظة الدقهلية.

البداية كانت بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين خلال قيام أحدهما بالسير عكس الاتجاه، ما أدى إلى اصطدام السيارتين بالمواجهة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين بالسيارتين وإصابة اثنين آخرين، وتم استدعاء سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفي جمصة العام، ونقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى، وجار تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.