استطلاع: نصف البريطانيين يعتقدون أن أداء جونسون ليس على المستوى المطلوب

يعتقد نصف البريطانيين أن بوريس جونسون لم يكن على المستوى المطلوب لمنصب رئيس الوزراء - بزيادة 13 نقطة مئوية عن العام الماضي، حسب استطلاع للرأي.

وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة إيبسوس بريطانيا، الأسبوع الماض،ي أن 54% من البريطانيين يعتقدون أن أداء رئيس الوزراء سيئ حتى الآن، مع دعم نفس النسبة تقريبا للتصويت بحجب الثقة ضد قيادته.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، قال منظمو استطلاعات الرأى إن النتائج تظهر اتجاها مستمرا لتراجع تصنيف جونسون الشخصي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يجد فيه رئيس الوزراء نفسه وسط عاصفة بسبب اتهامات بانتهاك قواعد مكافحة فيروس كورونا في داونينج ستريت.

حيث سجلت بريطانيا 42 ألفا و372 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 38 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 18 مليونًا و475 ألفًا و373 إصابة، والوفيات إلى 160 ألفًا و166 حالة.

وتحقق شرطة العاصمة لندن حاليا بشأن 12 حفلا تردد أنه تمت إقامتها لكبار مسئولي الحكومة خلال عمليات الإغلاق المرتبطة بكورونا، وكان جونسون واحدا من نحو 50 شخصا تسلموا استبيانات قانونية رسمية من الشرطة.

كما واجه زعيم حزب المحافظين انتقادات لأسباب أخرى، بما في ذلك ما يتعلق بتعامل حكومته مع أزمة الوباء.

وخلص استطلاع إيبسوس إلى أن تقييمات جونسون قد تراجعت في جميع النواحي، حيث قال أقل من ثلث السكان إنهم يعتقدون أنه أدى أداء جيدا- بانخفاض ثماني نقاط مئوية في استطلاعات العام الماضي.

وفي فبراير 2021، قال 41% ممن شملهم الاستطلاع في ذلك الوقت إن أداءه سيئ، لكن هذا الرقم ارتفع 13 نقطة الآن ليتجاوز 50%.