«الدفاع الأوكرانية»: سجلنا 29 انتهاكًا لوقف إطلاق النار فى دونباس

من قبل قوات مدعومة من روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 29 انتهاكا لوقف إطلاق النار في دونباس من قبل قوات مدعومة من روسيا، مشيرة إلى إصابة جندي ومدنيين اثنين جراء قصف مدينة لوجانسكا من إقليم دونباس.

‎وكان قد أعلن الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية قصفت قرية في منطقة لوجانسك شرقي البلاد، وفقا لشبكة سكاى نيوز.



فيما كان مسئول فى البيت الأبيض، قد قال إن روسيا نشرت 7 آلاف عسكري إضافى على حدودها مع أوكرانيا، وفى السياق ذاته، قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن هجوما روسيا ضد أوكرانيا سيحدث فى أى وقت، موضحة أن روسيا ستخلق ذرائع بناء على معلومات مضللة لتبرير غزوها لأوكرانيا.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ندعم أوكرانيا فى تحقيقاتها بشأن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها، لافتة إلى أن الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية مع روسيا، وتابعت لدينا نقاش مفتوح مع أعضاء الكونجرس وكل الاحتمالات مفتوحة للتعاطي مع أزمة أوكرانيا، واحتمال غزو روسيا لأوكرانيا ما زال قائما.

وكانت الأزمة قد اندلعت على خلفية مطالب موسكو بإبقاء أوكرانيا ودول الاتحاد السوفيتى الأخرى خارج "الناتو"، ووقف نشر الأسلحة بالقرب من حدود روسيا وسحب القوات من شرق أوروبا. ورفضت الولايات المتحدة وحلفاؤها تلك المطالب، إلا أنهم عرضوا التواصل فى محادثات مع روسيا حول طرق تعزيز الأمن فى أوروبا.