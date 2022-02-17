الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المتهم بقتل زوجته بالنزهة: تخلصت منها بسبب مشاكلها المتكررة

حبس
حبس

اعترف المتهم بذبح زوجته فى منطقة النزهة بالقاهرة بعدما احتدم الخلاف بينهما، مؤكدا أنه سبق وطلقها، إلا أن الوسطاء تدخلوا وأعادها مرة أخرى لعصمته، ثم تجددت الخلافات بينهما فذبحها.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالعثور على جثة سيدة بمسكنها كائن بدائرة القسم، بالانتقال والفحص عُثر على جثة (ربة منزل - مقيمة بمحل البلاغ)، وبها إصابات عبارة عن جرح بالرقبة، وعدة طعنات متفرقة بالجسم.

وبسؤال شقيق المتوفاة (عامل- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) أقر بأنه حال اتصاله هاتفياً بشقيقته المجنى عليها تبين عدم تجاوبها فتوجه للمنطقة محل سكنها وتقابل مع زوجها (مالك مقهى بالمنطقة محل البلاغ، ومقيم بذات العنوان)، وبسؤاله عـن شقيقته أقر بتواجدها بالشقة سكنهما، وقام بتسليمه مفتاح الشقة للاطمئنان عليها، ولدى دخوله فوجئ بها على النحو المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأقر بأنه نظراً لوجود خلافات بينهما، وسابقة انفصالهما وردها إلى عصمته مرة أخرى، وحال تواجدهما بالشقة محل سكنهما حدث بينهما مشادة كلامية لذات السبب تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب باستخدام (2 قطعة سلاح أبيض "مطواة - سكين") تحصل عليهما من مطبخ الشقة، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها والتى أودت بحياتها، وتم بإرشاده ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة فتم حبس المتهم.

مواطن ذبح زوجته النزهة القاهرة قسم شرطة النزهة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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