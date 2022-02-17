الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ إلى ألمانيا للمشاركة في «ميونخ للأمن»

المبعوث الأمريكي
المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ

توجه المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، اليوم الخميس، إلى مدينة ميونيخ الألمانية للمشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون المناخ جون كيري يسافر إلى مدينة ميونخ الألمانية، في الفترة من 17 إلى 20 فبراير 2022 لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن.
وأضاف البيان أنه من المقرر أن يشارك كيري في مناقشات حول العلاقة بين أزمة المناخ والأمن العالمي، ويشجع النظراء على الوفاء بالتزاماتهم لمعالجة أزمة تغير المناخ وتعزيزها.
ويتميز مؤتمر ميونيخ للأمن هذا العام بحضور أمريكي بارز لطمأنة الحلفاء في سياق تداعيات الأزمة بين أوكرانيا وروسيا.

 وأرسلت واشنطن كلا من نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكن والمبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، للمشاركة في المؤتمر.

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حوار مع فضيلة الإمام

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