الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعرف برقم الجلوس على نتيجة الشهادة الاعدادية فى مدارس محافظة القليوبية

طلاب الشهادة الاعدادية
طلاب الشهادة الاعدادية بالقليوبية

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة الفصل الدراسى الاول لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة 75.78% بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وإسلام عبد الفتاح مدير كنترول الإعدادية. 

وقدم محافظ القليوبية، تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موجهاً مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، وتخريج أجيال واعدة تساهم في بناء مصر المستقبل، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم، إلى سرعة تجهيز مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية على حدى وفقاً للتوزيع الجغرافي للطلاب، لتلقي التظلمات تيسيراً على أولياء أمور الطلاب، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022 ولمدة أسبوعين.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 115352 طالب وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 113489 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 85998 طالب وطالبة.

محافظة القليوبية وكيل وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم رقم الجلوس عبد الحميد الهجان مدير مديرية التربية والتعليم شهادة الإعدادية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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