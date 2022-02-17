كارول سماحة تشعل المسرح الكبير فى عيد الحب.. وتهدى جمهورها باقة ورد (صور)

اختتمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، احتفالها بعيد الحب والذي استمر يومين متتاليين على المسرح الكبير، حيث أحيت النجمة اللبنانية كارول سماحة الأمسية الثانية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، وسبقها فاصل للمطربين آيات فاروق، ومحمد متولي.

وخلال الحفل أعربت كارول سماحة عن سعادتها باحتفالها بعيد الحب على مسرح دار الأوبرا المصرية، وأهدت جمهورها باقة ورود، ثم لامست وجدان الحضور بباقة من أعمالها المميزة التي عبرت عن الكثير من المشاعر الدافئة كان منها: (مش هعيش، فوضى، وحشاني بلادي، اطلع في هيك، شكرًا، أقول أنساك ، حبيت دلوقتي، يا شباب يا بنات، يارب، غالي عليا، انسي همومك، اسمعني، خليك بحالك، سهرانين، أضواء الشهرة، ودارت الأيام من تراث الطرب).

وسبق الحفل فاصل غنائي للمطربين محمد متولي وآيات فاروق تضمن مختارات من أشهر مؤلفات الموسيقى العربية، منها: هي دي هي، جواب، جانا الهوا، دوارين، يا ساعة بالوقت أجري، آه لو تعرف، أما براوة، كما استهل الحفل بموسيقى بعنوان «رومانسيات» من إعداد قائد الحفل المايسترو محمد الموجي، الذي لعب أيضًا سولوهات لحن «حمد الله على السلامة».