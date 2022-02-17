الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة اليوم الخميس

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت معظم الطرق الرئيسية والمحاور والميادين، اليوم الخميس، حالة من السيولة المرورية في حركة السيارات بمحافظتي القاهرة والجيزة بالتزامن من الذروة الصباحية لتنقلات المواطنين، وسط تواجد رجال المرور في الشوارع والميادين، لمتابعة حركة سير السيارات، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والطرق الرئيسية والكباري والميادين، وتقليل أي كثافات مرورية.

كما شهدت حركة السيارات، سيولة مرورية بشوارع الجيزة، النيل السياحي، الهرم، والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وشهد أعلى كوبري صفط اللبن سيولة مرورية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وسادت  حالة من السيولة المرورية بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وشهد أعلى كوبري صفط اللبن سيولة مرورية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، وجميع المداخل المؤدية للميدان، وأيضا سيولة أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهدت شوارع ومحاور الجيزة حالة من السيولة المرورية، في شارع النيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، وأيضا أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبدالمنعم رياض، ومناطق وسط البلد سيولة مرورية.

وتكف الإدارة العامة للمرور في محافظتي القاهرة والجيزة من نشر سيارات الإغاثة المرورية على جميع الطرق والمحاور الرئيسية، لمساعدة قائدي السيارات في حال تعطلت سياراتهم بالطريق.

السيارات القاهرة المرور الجيزة الشوارع المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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سيولة مرورية في شوارع القاهرة والجيزة اليوم الخميس

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