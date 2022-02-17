الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

استمرار فعاليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة

فعاليات مهرجان أسوان
فعاليات مهرجان أسوان الدولي

شهد مسرح فوزي فوزي عروض فرقتى بورسعيد وبولندا، حيث قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية عرضًا تضمن عدة تابلوهات استعراضية مستوحاة من البيئة البورسعيدية على أنغام السمسمية، ومنها "الضمة، الصياد ورقصة أم الخلول، البحرية، آه يا لاللي، بتغنى لمين يا حمام".

كما قدمت فرقة بولندا عرضًا تضمن رقصة مازوركا، وهي أسلوب موسيقي بولندي مبنية على الرقصات التراثية والإيقاع الثلاثي، وتعتبر إلى جانب رقصة البولكا أكثر رقصات بولروم شعبية في أوروبا خلال القرن التاسع عشر.

وعلى مسرح قصر ثقافة الرديسية، قدمت فرقة الفلوجة الفلسطينية عروض "أنا دمي فلسطيني، فلسطين انتي الروح، جينالك يا فلسطين"، فيما قدمت فرقة الشلاتين التلقائية رقصة الهوسيب.

واستقبل قصر ثقافة كوم أمبو فرقة المنيا للفنون الشعبية التي قدمت استعراضات "التحطيب، البنت المنياوية، السحجة، التنورة" بقيادة المدرب سيد توني، تلاها عرض فني لفرقة اليونان تضمن رقصات "سيرتاكي، تساميكو".

وفي سياق متصل، قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية عروضها الاستعراضية "التحطيب، الخلخال، الربابة" غناء عصام عبدالله، تدريب الفنان محمد الرز، وذلك على مسرح قصر ثقافة دراو.

كما استقبل بيت ثقافة نجع الفرس بغرب أسوان فرقة العريش للفنون الشعبية، وقدمت رقصات "الدحية، الدبكة، قيمو الأفراح"، إلى جانب فاصل غنائي، فيما أقيم بنادي كهرباء صحاري عرض فني لفرقة الشرقية، تضمن رقصات "الحصان، فرح شرقاوي، السقايين، الحوايا، التنوره، التحميلة"، كما قدمت فرقة بنجلادش رقصة "النصر".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته التاسعة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وهيئة التنشيط السياحي، وتنفذه الإدارة المركزية للفنون الشعبية برئاسة الفنان أحمد الشافعي رئيس المهرجان، وتستمر فعالياته في الفترة حتى ٢٢ فبراير الجاري.

فعاليات مهرجان أسوان الدولي
فعاليات مهرجان أسوان الدولي
فنون مهرجان فرقة بورسعيد فرقة بولندا مسرح

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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