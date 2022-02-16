إخلاء سبيل متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية بتدابير احترازية

أخلت جهات التحقيق سبيل متهمين بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهما على خلفية اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، في القضية رقم 1075 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



ونسبت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.